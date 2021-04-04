Esenyurt Belediyesi ekipleri oy kullanan Bulgar göçmenleri için görev başında

Esenyurt Belediyesi, Bulgaristan’da yapılan genel seçimler için Esenyurt’ta oy kullanacak vatandaşlara ulaşım, ambulans, sağlık personeli, yemek ve Mobil Büfe desteği sağladı.
“Umarım Bulgaristan’da ülkesini seven, barış yanlısı bir iktidar kurulur”Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Bal, Esenyurt Belediyesi CHP Meclis Üyesi Seyhan Kahraman ve CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin ile birlikte oy kullanmaya gelen vatandaşları ve sandık görevlilerini ziyaret etti. Bulgaristan genel seçimlerinin barış, huzur getirmesi temennisinde bulunan Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Bal, “Bulgaristan’da yapılan genel seçimler için Esenyurt’ta yaşayan Türk kardeşlerimiz oylarını kullandılar. Bizler meclis üyelerimiz ve ilçe başkanımızla birlikte oy kullanan vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Umarım bu süreçte Bulgaristan’da ülkesini seven, ekonomiye katkı sunan, barış yanlısı bir iktidar kurulur. Seçimlerin hem Bulgaristan için hem de Türkiyemiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.