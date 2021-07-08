Esenyurt Belediyesi, özel tedbirler ile kurban pazarında hizmette

Esenyurt Belediyesi, vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı bir ortamda yerine getirebilmesi için 72 bin metrekarelik kurban alanı hazırladı. 6 bin büyükbaş ve 5 bin küçükbaş hayvan kapasiteli pazarda sosyal alan, otopark, lavabo ve mescit de bulunuyor. COVID-19 önlemlerinin de alındığı pazarda toplanan gübreler de park ve bahçelerde kullanılacak.

Esenyurt Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar ile besicilerin sağlıklı bir ortamda alışveriş yapabilmesi için 72 bin metrekare alan üzerine kurban pazarı kurdu. Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde özel önlemler alınarak kurulan ve içerisinde kesimhanenin de bulunduğu pazar, 6 bin büyükbaş ve 5 bin küçükbaş hayvan kapasiteli. Esenyurt Belediyesi, Esenyurtluların kurban ibadetlerini sağlıklı bir ortamda yerine getirebilmesi için de ilçedeki 8 ayrı kapalı pazarı kurban kesimi için hazırladı.

Hazırlıklar tamamlandı yurdun dört yanından hayvan geldi

Kurban pazarında alt yapı ve üst yapı çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Veteriner İşleri Müdürü İbrahim Halil Çalış, “5 Temmuz itibarı ile de buraya kurbanlıklarımız gelmeye başladı. Esenyurt Belediyesi olarak hem kurban satıcılarının hem de burada kurban ibadetini yerine getirecek vatandaşlarımızın rahatlığı için burada birçok çalışma yapıldı” dedi.

Belediye birimleri pazar alanında vatandaşın hizmetinde

“Esenyurtlu vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirmesi için tedbirler almaya devam ediyoruz” diyen Veteriner İşleri Müdürü Çalış, yapılan çalışmaları şöyle sıraladı: “Zabıta ekiplerimiz, girişte vatandaşlarımızı ve hayvan satıcılarını karşılıyor. Veteriner hekimlerimiz, hayvanların küpe, evrak ve sağlık kontrollerini sağlıyor. Herhangi bir sıkıntı olmaması durumunda gelen hayvanları çadırlara yönlendiriyor. Sağlık İşleri Müdürlüğümüz hem Covid-19 nedeni ile hem de burada oluşabilecek olumsuz bir duruma anında müdahale etmek için devamlı olarak beklemekte. Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı danışman ekiplerimiz, burada vatandaşlarımızın sorularını yanıtlayıp yönlendirme yapıyor.”

Karasinek ve sivrisineğe karşı düzenli ilaçlama yapılıyor

Veteriner İşleri Müdürlüğü, kurban pazarında sabah ve akşam saatlerinde karasinek ve sivrisineğe karşı ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, çadırların içinde ve gübre atık noktasında ilaçlama yaparak, aynı zamanda belirtilen noktalara sinek toplayıcı torba bırakarak karasinek ve sivrisinek oluşumunu engelliyor.

Mescid, otopark ve sosyal alanlar faaliyette

Esenyurt Belediyesi, kurban pazarında vatandaşların ve kurban satıcılarının rahat edebilmesi için sosyal alan, otopark, lavabo ve ibadet yerlerini hazırlayarak faaliyete geçirdi. Veteriner İşleri Müdürü Çalış, “Kantinimiz var, yine buradaki vatandaşlarımızın ibadetlerini yerine getirmesi için mescidimiz var. Vatandaşlarımızın rahat edebilmesi için gerek seyyar gerekse normal tuvaletlerimiz, duş yerleri hazır durumdadır. Vatandaşlarımızın konforu açısından yine girişte 300 araçlık otoparkımız hazırlandı” dedi.

“Vatandaşlar gönül rahatlığı ile gelebilir”

“Esenyurtluların içi rahat olsun” diyerek vatandaşların hizmetinde olduklarını kaydeden Veteriner İşleri Müdürü Çalış, “Gerek hayvan sağlığı gerekse buraya gelecek bütün komşularımızın, misafirlerimizin sağlık ve konforlarını düşünerek alan hazırlamaya çalıştık. Gönül rahatlığı ile buraya gelip hayvanlarını seçebilirler. Bayram namazı ile beraber kurban kesimleri başlayacak, belediyemizin burada kurban kesim yerinde kesim yapılacağı gibi çeşitli mahallelerde de belediyemize ait kapalı pazarlarda 8 adet kurban kesim alanı oluşturduk. Buralarda kesim yapmak isteyen vatandaşlarımız belediye ile iletişime geçerek kurbanlarının kesileceği yerleri öğrenebilirler” şeklinde konuştu.

Atık gübreler, geri dönüştürülüp park ve bahçelerde kullanılacak

Çalış, kurban pazarında atık gübrelerin insan salığına ve çevreye zarar vermemesi amacı ile belediyeye ait iş makinaları ile toplandığını, kazılan alanda toplanıp üstü kapatılarak bir sene beklettiklerini ardından da Esenyurt’taki park ve bahçelerde kullanıldığını aktardı. Çalış, “İçeride yine ilgili müdürlüklere bağlı ekipler devamlı gübre atığı toplamakta. Kepçe ve kamyonlarımız durmadan çalışarak gübre atığı toplama işlemleri yapıyor. Gübre atık yerinde toplanan gübreler önümüzdeki yıl park ve bahçelerde kullanılmak üzere stoklanıyor” diye konuştu.

Esenyurt Belediyesi’nin randevulu sistem ile ilçede kurban kesim alanı olarak belirlediği alanlar şöyle: Esenyurt Belediyesi Kurban Kesimhanesi, Akçaburgaz Kapalı Semt Pazarı, Güzelyurt Kapalı Semt Pazarı, Örnek - Çınar Kapalı Semt Pazarı, Kıraç - İstiklal Kapalı Semt Pazarı, Talatpaşa - Akevler Kapalı Semt Pazarı, Yenikent Kapalı Semt Pazarı ve İncirtepe Kapalı Semt Pazarı.