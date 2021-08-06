Esenyurt Belediyesi yangın söndürme çalışmalarına destek verdi

Esenyurt Belediyesi ekipleri lojistik firmasına ait bir depoda çıkan yangının söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekipler, belediyeye ait tankerlerle itfaiye araçlarına su taşırken, yangından etkilenenlere de ilk müdahaleyi belediyenin sağlık personelleri yaptı. Yangının başladığı ilk anlarda bölgeye giden Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt da, itfaiye ekiplerinden bilgi alarak çalışmaları yakından takip etti.
“Herhangi bir yaralanma ve can kaybı yok”Kontrol altına alınan yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olayının yaşanmadığını söyleyen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Yangının çıkış nedeni tam olarak belli değil ama içerideki malzemelerin tutuşmasından çıktığını düşünüyoruz. Sonrasında tutuşmaya uygun ambalaj, karton gibi malzemeler olduğu için hızlı bir şekilde yayılmış. Şu anda 35 civarında yangın söndürme aracı, yaklaşık 15 tane su nakil aracı çalışıyor. Yangın büyük ölçüde kontrole alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Soğutma çalışmalarından ardından yangının neden çıktığına dair net bir bilgi verilecek. Aldığımız bilgilere göre herhangi bir yaralanma ve can kaybı yok. Sadece bir personel dumandan zehirlendi ama durumu iyi” dedi.