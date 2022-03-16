Esenyurt Belediyesi’nden personeline “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi”

Esenyurt Belediyesi iş güvenliğini oluşturmak ve meydana gelebilecek iş kazalarına dair alınması gereken önlemler konusunda personelini bilinçlendirmek amacıyla “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” düzenledi.

Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi’ne belediye personeli katıldı. Eğitim seminerinde işçilerin yasal haklarını, iş yerlerinde olabilecek tehlikeleri ve meslek hastalıklarını anlatan İş Güvenliği Uzmanı Nazlıcan Deniz, öncelik olarak iş güvenliği kurallarına uyulması gerektiğini belirtirken, iş kazalarının yüzde 98’inin tehlikeli kazalardan, yüzde 2’sinin ise tehlikeli durumlardan oluştuğunu söyledi. İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında verilen eğitimde; sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının azaltılması, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirilmesi, çalışanların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gereken tedbirler konusunda sunum gerçekleşti.

“Eğitimler devam edecek”

İş Güvenliği Uzmanı Nazlıcan Deniz, “Esenyurt Belediyesi olarak personelimizin eğitimlerini tamamlamak adına daha sistemli ve güvenli çalışma ortamlarını oluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Katılımcılardan Mesut Parlak, eğitimin iş kazalarının önlenmesi açısından çok faydalı olacağını ifade ederken, diğer bir katılımcı Güldenur Yıldırım, “Çok verimli olduğunu düşünüyorum. Gerekli bilgilerdi. İş kazalarında telaşa yer vermemek lazım” şeklinde konuştu. Eğitime katılan personel, program sonunda sınava tabi tutulurken, eğitimlerin periyodik olarak devam edeceği belirtildi.