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Esenyurt can dostlarımızı unutmuyor

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Esenyurt Belediyesi, sokak hayvanları için mama desteğini tüm hızıyla sürdürüyor. Ekipler, ilçe genelinde sokak hayvanlarının bulunduğu yerlere düzenli olarak mama ve su takviyesi yapıyor.

Esenyurt can dostlarımızı unutmuyor
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Esenyurt Belediyesi, sokak hayvanları için mama desteğini tüm hızıyla sürdürüyor. Ekipler, ilçe genelinde sokak hayvanlarının bulunduğu yerlere düzenli olarak mama ve su takviyesi yapıyor.

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Esenyurt Belediyesi, sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanları için ilçenin belirli noktalarında bulunan besleme ünitelerini sürekli kontrol ederek, eksilen su ve mama kaplarını yeniden dolduruyor. Besleme alanlarının temizliğini de yapan ekipler, sağlık sorunu olan hayvanları barınaklara götürerek tedavilerini sağlıyor.

Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Şefi Muhammed Ensari Yolcu: “Bölgemizde besleme çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Her gün yenisini ekleyerek Esenyurt’un bütün bölgelerinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Allah’ın dilsiz kulları için sahadayız” ifadelerini kullandı.

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