Esenyurt Güvenli Şehir’ projesi kapsamında çocuklara bisikletle güvenli sürüş eğitimi verildi

"Esenyurt Güvenli Şehir" projesi kapsamında ortaokul öğrencisi çocuklara polisler abileri tarafından bisikletle güvenli sürüş eğitimi verildi. Etkinliğe katılan İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, eğitimi tamamlayan 25 çocuğa bisiklet hediye etti.
“25 çocuğumuza bisiklet hediye ediyoruz”
İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş etkinlikte yaptığı konuşmada, “İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak çocuklarımızın huzurlu ve güvenli bir ortamda, topluma faydalı bireyler olması amacıyla bir proje faaliyete geçirdik. Bu projeler kapsamında, Esenyurt ilçemizde çocuklarımıza, şehir hayatına faydalı olması amacıyla Toplum Destekli Şube Müdürlüğü tarafından ‘Güvenli Sürüş Eğitimi’ verildi. Bu eğitimde başarılı olan 25 çocuğumuza da bisiklet hediye ediyoruz” dedi.Yapılan konuşmanın ardından Emniyet Müdürü Aktaş, Kıraç Polis Merkezini ziyaret etti.