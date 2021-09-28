Esenyurt Mehmet Altun Öğrenci yurdu öğretmenleri Balıkçı Kenan’ı ziyaret etti

Balıkçı Kenan’ı ziyaret eden Esenyurt Mehmet Altun Öğrenci yurdu öğretmenleri deniz canlıları müzesini gezdi. Ziyaret sonunda öğrenci yurdundan hocalar balık sezonunun bereketli geçmesi için dua ederken Kenan Balcı ise, “Deniz ekmeden biçtiğimiz tarlalarımızdır, denizlerimize sahip çıkmalıyız” dedi.

Esenyurt Mehmet Altun Öğrenci yurdu öğretmenleri, Beylikdüzü’nde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ni ziyaret etti. Etkinlik sonunda öğrenci yurdundan hocalar balık sezonunun bereketli geçmesi için dua ederken "Balıkçı Kenan" lakaplı Kenan Balcı ise tüm vatandaşları balık yemeye davet etti.

“Denizler tükenmeyen madenlerimizdir”

Herkese balık yemeyi tavsiye eden balıkçı Kenan lakaplı Kenan Balcı, “Allah’ın senin verdiğin nimetlere şükürler olsun. Tükenmeyen madenlerimiz, denizlerimiz ekmeden biçtiğimiz tarlalarımızdır. Deniz isimli tarlamız bize hiçbir emek ve para harcamadan bir sürü balık veriyor. Tek yapmamız gereken ağımızı atmak, balığımızı tutmak. Peki, balık ne demek? Balık anne sütünden sonraki en önemli besin kaynağı demek. Yıpranan dokuları onaran, içinde katkı maddesi olmayan tek besin kaynağı demek” dedi.