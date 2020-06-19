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Esenyurt Meydan’da yüzlerce kişilik sosyal mesafeli cuma namazı

YENİ TİP KORONA VİRÜS SALGINI TEDBİRLERİ KAPSAMINDA ALINAN KARARLAR NETİCESİNDE ESENYURT MEYDANI’NDA YÜZLERCE KİŞİ 4’ÜNCÜ KEZ KILINAN CUMA NAMAZI KILDI. SOSYAL MESAFELİ CUMA NAMAZI DRONE İLE HAVADAN DA GÖRÜNTÜLENDİ.

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Esenyurt Meydan’da yüzlerce kişilik sosyal mesafeli cuma namazı

Yeni tip korona virüs salgını tedbirleri kapsamında alınan kararlar neticesinde Esenyurt Meydanı’nda yüzlerce kişi 4’üncü kez kılınan cuma namazı kıldı. Sosyal mesafeli cuma namazı drone ile havadan da görüntülendi.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında alınan kararlar neticesinde sosyal mesafe ve maske kurallarını öncelik olmak kaydıyla yüzlerce vatandaş Esenyurt Meydan’a gelerek cuma namazını kıldı. Vatandaşların kendi seccadeleri ile geldiği ve maskelerini taktıkları görüldü. Esenyurt Belediyesi namaz öncesinde tek kullanımlık seccade dağıtırken Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de vatandaşları sosyal mesafe ve maske konusunda namaz öncesinde uyardı. Yüzlerce kişilik cuma namazı için Esenyurt Serhat Tirit Merkez Camisi etrafından toplanan vatandaşlar namaz esnasında drone ile havadan da görüntülendi.

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