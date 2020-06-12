Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralına uyan vatandaşlar cuma namazı için Esenyurt Meydanı’na akın etti. Binlerce kişinin katıldığı cuma namazında yoğun önlemler alındı. Namaz vaktinde gelen vatandaşlar sosyal mesafe kuralı, maske kuralına uyarak kendi getirdikleri seccadeler ile namazlarını kıldı. Namaz öncesi alan dezenfekte edilerek namaza hazır bir hale getirildi. Maskesiz olan vatandaşlar alana alınmadı. Polis ve zabıta ekipleri yoğun güvenlik tedbirleri aldı. Açık alanda kılınan fiziki mesafeli cuma namazı havadan da görüntülendi.
Esenyurt Meydanı’nda binlerce kişi cuma namazında buluştu
KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA ESENYURT MEYDANI'NDA TOPLU ŞEKİLDE ÜÇÜNCÜ KEZ CUMA NAMAZI KILINDI. BİNLERCE KİŞİNİN KATILDIĞI VE SOSYAL MESAFE KONUSUNDA SIK SIK UYARILARIN YAPILDIĞI CUMA NAMAZI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.
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