Korona virüs tedbirleri kapsamında toplu halde ibadete kapalı olan camiler, bugün kılınan cuma namazıyla birlikte ibadete açıldı. Esenyurt Meydanı’nda kılınan namaz öncesi, zabıta ve polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Meydanın çevresi bariyerlerle kapatıldı. Vatandaşlar alana sırayla alındı. Maskesiz olanların girişine izin verilmedi. İbadete gelenler belediyenin çizdiği sosyal mesafe çizgisine göre seccadesini serdi. Alanın tamamının dolu olduğu görüldü. Namaz sonrası ise Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un talimatıyla vatandaşlara ücretsiz el dezenfektanı dağıtıldı.
Esenyurt Meydanında sosyal mesafeli cuma namazı
ESENYURT BELEDİYESİ, CUMHURİYET MEYDANI’NDA KILINAN CUMA NAMAZI ÖNCESİ VE SONRASINDA GENİŞ ÖNLEMLER ALDI. SOSYAL MESAFE KURALLARINA GÖRE KILINAN NAMAZ ÖNCESİNDE ZABITA, ALANA MASKESİZ KİMSEYİ ALMADI. NAMAZ SONRASI İSE ÜCRETSİZ EL DEZENFEKTANI DAĞITILDI. MEYDAN CUMA NAMAZI KILMAK İSTEYEN VATANDAŞLAR İLE HINCA HINÇ DOLDU.
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