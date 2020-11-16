Esenyurt’ta 500 kişi daha istihdam edildi

Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM) pandemi koşullarında faaliyetlerine devam ederek işsizliğe çare olmaya devam ediyor. Mülakatlar sonrası şartları uyan 500 kişi istihdam edildi.
“Sosyal belediyeciliği yaptıkları için teşekkür ediyorum”
500 kişilik işçi alım öncesi konuşan KOROZO İnsan Kaynakları Direktörü Aziz Şahin, “Buraya gelmeden önce aklımızda soru işaretleri vardı ama buraya geldikten sonra her şey netleşti. Bu uygulamadan çok memnun kaldık. Bu tür bir sosyal belediyeciliğe öncülük eden Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’a teşekkürlerimizi iletiyoruz” dedi.ESBİM Müdürü Murat Boduroğlu ise “İş ve işçi arayan herkesi ESBİM’e bekliyoruz. Umudun şehri Esenyurt’ta sayın Başkanımız Kemal Deniz Bozkurt’un öncülüğünde işsizliğe çözüm olacağız” şeklinde konuştu.