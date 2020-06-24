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Esenyurt’ta dehşetin ardından bodrum katlar böyle görüntülendi

ESENYURT’TA DÜN ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞMURUN ARDINDAN SEL SULARININ BASTIĞI BODRUM KATLARINDAN SULAR ÇEKİLDİ. SULARIN ÇEKİLMESİ İLE BİRLİKTE EVLERİN İÇERİSİNDEKİ İÇLER ACISI DURUM ORTAYA ÇIKTI. VATANDAŞLAR İSE EVLERİNE YENİDEN OTURABİLMEK İÇİN HUMMALI BİR ÇALIŞMA BAŞLATTI.

Esenyurt’ta dehşetin ardından bodrum katlar böyle görüntülendi

Esenyurt’ta dün etkili olan şiddetli yağmurun ardından sel sularının bastığı bodrum katlarından sular çekildi. Suların çekilmesi ile birlikte evlerin içerisindeki içler acısı durum ortaya çıktı. Vatandaşlar ise evlerine yeniden oturabilmek için hummalı bir çalışma başlattı.

Esenyurt’ta dün öğleden sonra etkili olan sağanak yağış nedeniyle dere taştı. Şiddetli sel sularının ardından Pınar Mahallesi’nde bir sokak üzerinde bulunan birçok evin bodrum katını sel suları bastı. Sel sularının çekilmesi ile birlikte bodrum katta bulunan dairelerin içerisi görüntülendi. Odaların içerisinde bulunan dolapların ve eşyaların sel suları nedeni ile yıkıldığı ve dağıldığı görüldü. Bir markette ise onlarca gıda ürünü suyun üzerinde yüzerek, yaşanılan olayın dehşetini bir kez daha ortaya çıkardı. Öte yandan Esenyurt Belediyesi ekipleri ve vatandaşlar dairelerin temizlenmesi için hummalı çalışma yapmaya başladı.

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