Esenyurt’ta işsizliğe karşı çözüm üretme çalışmaları devam ediyor

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Sürekli Eğitim Merkezi’nde Aşçılık ve Pastacılık kursunu tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını verdi. İşsizliğin önlenmesine yönelik çalışmaları artıracağını ifade eden Başkan Bozkurt, “Bu ülkenin kalkınması, çocuklarımızın geleceği için birliğimiz ve beraberliğimiz için çalışmamız lazım, üretmemiz lazım” dedi.

Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu Aşçılık ve Pastacılık kursunu bitiren 35 kişiye sertifikaları verildi. 450 saati aşan eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını Başkan Bozkurt verdi.

Sürekli Eğitim Merkezi’nde yapılan törende konuşan Başkan Bozkurt, “Benim için çok anlamlı bir an” dedi. Başkan Bozkurt, “Teşekkür diyorum katıldığınız için. Çok değerli bir şey yapıyorsunuz. Siz, size dayatılanı değil, hak ettiğinizi almak için uğraşıyorsunuz. Biz de burada olduğumuz sürece, elimizden geldiğince, sizlerin bir kıskaç altında kalmadan, kendinizi ifade etmeniz, çalışmanız, özgür olmanız için çalışacağız. Arkadaşlarım çok başarılı çalışmalar yapıyorlar ve zor şartlar altında yapıyoruz bunu. Eğer işimizi düzgün yaparsak, birbirimizi seversek, birlik beraberlik içinde olursak, bütün sorunların üstesinden geliriz. Hiçbir sorun bizim kaderimiz değil, yeter ki mücadele edelim” ifadelerini kullandı.

"Hep beraber yaşadığımız kenti güzelleştireceğiz"

Katkılarından dolayı İŞKUR’a da teşekkür eden Başkan Bozkurt, “Bize katkı sunuyorlar. Onlar da bize sigorta desteği ve belli bir maaş desteği veriyor. Böyle olması lazım. Hepimizin işin bir yerinden tutup sonrasında da inşallah Esenyurt’u, Türkiye’nin en güzel pastalarının, yemeklerinin yapıldığı yer haline getiririz. Keşke burada güzel güzel yemekler yapılsa ve insanlar buraya yemek yemek için gelse ve sizler de bunu temsil etseniz çok mutlu oluruz. Hep beraber yaşadığımız kenti güzelleştireceğiz. Mesleki ve özel hayatınızda başarılar, mutluluklar diliyorum” şeklinde konuştu.

Pastacı Yardımcılığı kursiyeri Nevcihan Öksüz ise Esenyurt Belediyesi’ne teşekkür ederek, “Evde yaptığımız, bildiğimiz bazı şeyler vardı ama bu işin püf noktalarını bilmiyordum. Burada çok şey öğrendik. İnşallah hepimiz iş bulup çalışacağız” dedi.