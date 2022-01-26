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Esenyurt’ta kışla mücadele, sağlık hizmetlerinde de sürüyor

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Esenyurt Belediyesi Kışla Mücadele Ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kar yağışının etkili olduğu Pazartesi gününden bu yana 26 kişiye sağlık hizmeti verildi.

Esenyurt’ta kışla mücadele, sağlık hizmetlerinde de sürüyor
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Esenyurt Belediyesi Kışla Mücadele Ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kar yağışının etkili olduğu Pazartesi gününden bu yana 26 kişiye sağlık hizmeti verildi.

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Esenyurt Belediyesi, İstanbul’da etkili olan kar yağışının getirdiği olumsuzluklarla mücadele etmeye devam ediyor. Tuzlama ve kar küreme çalışmalarının yanı sıra Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un başkanlık ettiği Afet Koordinasyon Merkezi’ne gelen ihbarlara anında müdahale ediliyor. Sağlık ekipleri de bu sürede, kar yağışı nedeniyle hastaneye gidemeyen hastaların yardımına koştu. 18 kişi evlerinden alınarak hastaneye götürülürken 8 kişiye de Evde Sağlık Hizmeti verildi. Ekiplerin çalışması aralıksız devam ediyor.

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