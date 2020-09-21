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Esenyurt’ta okul çevresinde polis tedbiri

KORONA VİRÜS SALGINI TEDBİRLERİNDE OKULLARIN AÇILDIĞI İLK GÜNDE OKUL ÇEVRESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN TEDBİR ALINDI. ALINAN TEDBİRLER KAPSAMINDA POLİS EKİPLERİ ÇOCUKLARA VE AİLELERE MASKE VE MESAFE KONUSUNDA UYARILARDA BULUNDU.

Esenyurt’ta okul çevresinde polis tedbiri

Korona virüs salgını tedbirlerinde okulların açıldığı ilk günde okul çevresinde polis ekipleri tarafından tedbir alındı. Alınan tedbirler kapsamında polis ekipleri çocuklara ve ailelere maske ve mesafe konusunda uyarılarda bulundu.

Korona virüs salgını gölgesinde açılan okulların ilk gününde anne ve babalar çocuklarını okula getirdi. İstanbul’un en kalabalık nüfuslu ilçesi Esenyurt’ta da eğitim öğretim döneminin ilk gününde polis ekipleri tedbir aldı. Okul çevresinde trafik ve çocuk büro amirliğine bağlı ekipler ailelere ve çocuklara maske ve mesafe uyarılarında bulundu. Çocuklar ve aileleri ateşleri ölçülere içeri alındı. Okulların açıldığı ilk günde kendilerine mikrofon uzatılan çocuklar salgın tedbirlerine uyacaklarını ifade etti.

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