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Esenyurt’ta sel basan bodrum katlarındaki arama çalışması havadan görüntülendi

Şiddetli yağış sonrası Esenyurt’ta sel basan bodrum katlarındaki arama çalışması ve yaşanan can pazarı havadan görüntülendi.

Esenyurt’ta sel basan bodrum katlarındaki arama çalışması havadan görüntülendi

Şiddetli yağış sonrası Esenyurt’ta sel basan bodrum katlarındaki arama çalışması ve yaşanan can pazarı havadan görüntülendi.

Esenyurt’ta şiddetli yağış sonrası sel baskınları yaşandı. Pınar Mahallesi 1272 Sokak’ta yağmur suları adeta göle dönüştü. Vatandaşlar bodrum katların demirlerini kırarak daireleri kontrol etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri de bölgedeki evlerde su tahliyesi başlattı. Sokakta bulunan pek çok bodrum katını su basarken, yaşanan can pazarı havadan görüntülendi.

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