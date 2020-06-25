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Esenyurt’ta sel felaketinin ikinci gününde yaralar sarılmaya devam ediyor

EEsenyurt’ta sel felaketinin ikinci gününde yaralar sarılmaya devam ediyor. Bodrum katlarında biriken sular vidanjör yardımıyla boşaltılarak, sular altına kalan eşyalar dışarıya çıkartılıyor.

Esenyurt’ta sel felaketinin ikinci gününde yaralar sarılmaya devam ediyor

EEsenyurt’ta sel felaketinin ikinci gününde yaralar sarılmaya devam ediyor. Bodrum katlarında biriken sular vidanjör yardımıyla boşaltılarak, sular altına kalan eşyalar dışarıya çıkartılıyor.

Esenyurt’ta sel felaketinin yaşandığı mahallelerde çalışmalar devam ediyor. Felaketin ikinci gününde bodrum katlarına biriken sular vidanjör yardımıyla boşaltılıyor. Sular altında kalan eşyalar dışarıya çıkartılarak, evler temizlenmeye başlandı. Selden etkilenen esnaflar da dükkanlarını temizleyerek hazır hale getirmeye çalışıyor. Esenyurt Belediyesi ekipleri de zarar gören ev ve iş yerini tespit çalışmalarına devam ediyor.

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