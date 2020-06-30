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Esenyurt’ta selden kurtarılan çocuklar taburcu oldu

Esenyurt’ta yaşanan sel felaketinde vatandaşlar tarafından son anda kurtarılan ve hastanede tedavileri tamamlanan Suriyeli çocuklar, ailelerinin kaldığı otele yerleştirildi.

Esenyurt’ta selden kurtarılan çocuklar taburcu oldu

Esenyurt’ta yaşanan sel felaketinde vatandaşlar tarafından son anda kurtarılan ve hastanede tedavileri tamamlanan Suriyeli çocuklar, ailelerinin kaldığı otele yerleştirildi.

Esenyurt’ta yaşanan sel baskınında kurtarılarak hastanede tedavi altına alınan Suriyeli 3 çocuk, iyileşerek ailelerin kaldığı otele yerleştirildi. Esenyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından tüm ihtiyaçları karşılanan çocuklara, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, eksikliklerini gidermek ve sağlık durumlarını kontrol etmek için ziyarette bulundu. İlk günden itibaren çocuklar ve ailelerinin yanında olan ekipler, aileye ilaç, temel ihtiyaç malzemeleri ve psikolojik destek vermeye devam edecek.

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