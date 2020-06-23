Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün şiddetli yağmur konusunda dün uyardığı İstanbul’da sağanak yağmur etkili oldu. Esenyurt’ta etkili olan şiddetli yağmur taşkınlara neden oldu. İlçede bir su kanalının taşması sonucu birçok ev su altında kadı. Bir sokak üzerinde ise midibüsün içerisinde bulunanlar mahsur kaldı. Yolcular, sel sularının midibüsün yarısına kadar çıkması üzerine midibüsün üstünde bulunan pencereden yukarı çıktı. Mahsur kalan yaklaşık 10 kişi kurtarılmayı bekliyor.
Esenyurt’ta vatandaşlar midibüsün üzerinde mahsur kaldı
ESENYURT’TA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞMURUN ARDINDAN İLÇEDE BULUNAN BAZI DERELER TAŞTI. İLÇEDE BİR MİDİBÜSÜN ÜZERİNDE MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR KURTARILMAYI BEKLİYOR.
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