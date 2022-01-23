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Esenyurt’ta vatandaşlar zıplayarak minibüsü hareket ettirmeye çalıştı

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İstanbul’da etkili olan kar yağışı bazı bölgelerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Bahçelievler’de araçlar ilerlemekte zorlanırken, Esenyurt’ta ise vatandaşlar bindikleri minibüsün hareket etmesi için zıpladı.

Esenyurt’ta vatandaşlar zıplayarak minibüsü hareket ettirmeye çalıştı
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İstanbul’da etkili olan kar yağışı bazı bölgelerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Bahçelievler’de araçlar ilerlemekte zorlanırken, Esenyurt’ta ise vatandaşlar bindikleri minibüsün hareket etmesi için zıpladı.

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İstanbul’da etkili olan kar yağışı bazı bölgelerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Bahçelievler’de araçlar ilerlemekte zorlanırken, Esenyurt’ta ise vatandaşlar bindikleri minibüsün hareket etmesi için zıpladı. Kağıthane’de ise bir aracın sürücüsü yokuş yukarı çıkmaya çalışırken zor anlar yaşadı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

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