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Esenyurt’ta yangın faciasına ilişkin açıklama

Esenyurt Kaymakamlığı sabah saatlerinde bir binanın bodrum katında çıkan ve iki kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası ile ilgili açıklama yaptı. Yazılı olarak yapılan açıklamada, “Yangında aynı aileden iki vatandaşımız hayatını kaybetmiş, üç vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Esenyurt’ta yangın faciasına ilişkin açıklama

Esenyurt Kaymakamlığı sabah saatlerinde bir binanın bodrum katında çıkan ve iki kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası ile ilgili açıklama yaptı. Yazılı olarak yapılan açıklamada, “Yangında aynı aileden iki vatandaşımız hayatını kaybetmiş, üç vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Yangın, Atatürk Mahallesi 2216 sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın bodrum katında sabaha saatlerinden çıktı. İşe giden vatandaşlar bodrum katın pencerelerinden dumanların çıktığını görünce durumu, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Yangın sonrasında yapılan kontrollerde daireden anneanne ve torununun cansız bedenine ulaşıldı.

Yangın ile ilgili son dakika açıklaması Esenyurt Kaymakamlığından geldi. Kaymakamlık tarafından yazılı olarak yapılan açıklamada, yangının saat 08.00 sıralarında çıktığı belirtildi. Açıklamanın devamında ise, “Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında aynı aileden iki vatandaşımız hayatını kaybetmiş, üç vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmıştır. Yaralı vatandaşlarımız 112 Acil Sağlık ekiplerimizce yapılan ilk müdahale sonrası çevre hastanelere sevk edilmiştir. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

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