Eşi tarafından öldürülen Tuba Erkol’un babası Mustafa Ceran konuştu

Eşini çocuklarının gözü önünde 46 bıçak darbesiyle öldüren Bekir Erkol’a iyi hal indirimi uygulanmasıyla 18 yıl hapse mahkum edilmesi kararını değerlendiren baba Mustafa Ceran, “ Bıçak değmediği yer kalmadı, yaptığı işten zevk alması lazımmış, bu karar emsal olmasın, 18 yılın yüzde 60’ını yatacak, 10 yıl sonra karşıma çıkacak” diye sitem etti.

Baba Mustafa Ceran, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor hayatta” programına bağlanarak yaşananları anlattı.

Verilen kararın ardından acısını dile getiren baba Mustafa Ceran, “Kızımın acısı bitmeden bir acıyla daha karşılaştık. Karar bizi bir sefer daha öldürdü” dedi. Tuba Erkol’un uzaklaştırma kararı aldıktan bir gün sonra 46 bıçak darbesiyle katledildiğini dile getiren baba Ceran, “ Bıçak değmediği yer kalmadı, yaptığı işten zevk alması lazımmış, bu karar emsal olmasın, 18 yılın yüzde 60’ını yatacak, 10 yıl sonra karşıma çıkacak” diye sitem etti. Adalete güvendiğini dile getiren acılı baba “ verilen karardan inşallah dönülür, en ağır cezayı alır” dedi.