Eski Dışişleri Bakanı Turan Güneş’in eşi Nermin Güneş son yolculuğuna uğurlandı

Eski Dışişleri Bakanlarından Turan Güneş’in eşi Nermin Güneş son yolculuğuna uğurlandı.
İlyas Salman fenalık geçirdi
Cenaze namazına katılan isimlerden biri de oyuncu İlyas Salman oldu. Salman, cenaze namazının başlamadan kısa bir süre önce sıcak havanın da etkisiyle fenalık geçirdi. Yanında bulunanların yardımıyla bir banka oturtulan Salman için sağlık ekipleri istendi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Salman bir süre sonra kendine geldi.Güneş’in naaşı cenaze namazının kılınmasının ardından Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi.