ESMEK’te yüz yüze eğitimler başladı

Eyüpsultan Mesleki Eğitim Kursu (ESMEK), 4 merkezde yüz yüze eğitimlere başladı.
Eyüpsultan Belediyesi, Eyüpsultan Mesleki Eğitim Kursu (ESMEK), 4 merkezde yüz yüze eğitimlere başladı. Yeni normalle birlikte yüz yüze eğitimler, “Temizlik, maske ve mesafe” kuralına uyularak veriliyor.
15 Branşta kayıtlar devam ediyor
İlçe halkının yoğun bir ilgisiyle karşılana kurslarda birçok branşta kontenjanlar dolarken giyim üretiminde temel işlemler, elde hesap işi, basit nakış iğne teknikleri, dekoratif ev aksesuarları hazırlama, dekoratif ahşap süsleme, sepet örücülüğü, arapça, iğne oyası yapımı, diksiyon, etkili hızlı okuma, kuran-ı kerim (elif-ba), 0 - 72 ay çocuk gelişimi, bağlama, arıcılık ve meyve ağaçlarında aşılama branşlarında ise kayıtlar devam ediyor.Kurslara katılmak isteyen Eyüpsultanlı vatandaşlar https://kaonline.eyupsultan.bel.tr/ adresinden online başvuru yapabiliyor.