Esra Erol, Türk Kızılayı ile birlikte “Uzaktan eğitime yakın destek” projesini başlattı

Esra Erol, programında Türk Kızılay ile birlikte eğitime yardım kampanyası başlattı. Esra Erol, Türk Kızılay’ın başlattığı uzaktan eğitime yakın destek kampanyası için seyircisine çağrıda bulundu. Covid-19 virüsü nedeniyle uzaktan eğitim alacak ihtiyaç sahibi öğrencilerin tabletinin olmaması ve eğitimden geri kalmaması adına başlatılan “Uzaktan eğitime yakın destek” kampanyası için izleyicilerinden destek istedi.
Esra Erol’un programını izleyen milyonlarca kişi ise “Senin desteğin oldukça her ev bir okul” diyerek kampanyaya destek oldu. Kampanyaya çok kısa sürede binlerce kişi bağış yaptı.