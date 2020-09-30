Esra Erol’da programında ekrana gelen kayıp zihinsel engelli Semra Yıldırım bulundu

Ekranlardan takip edilen Belçika vatandaşı olan yüzde 65 zihinsel engelli kayıp 43 yaşındaki Semra Yıldırım’ı Esra Erol ortaya çıkardı.
Belçika’dan İstanbul’a ailesi ile tatile gelen ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kaybolan 43 yaşındaki Semra Yıldırım’dan aylardır haber alınamıyordu. Yayın sırasında programına gelen ihbarlar üzerine harekete geçen Esra Erol yüzde 65 zihinsel engelli Semra Yıldırım’ı Gebze’de V.S. adındaki kişinin yanında buldu.
Yüzlerce kişinin hayatına dokunan Esra Erol, 4.sezonu ile ekranlarda başarıyla devam eden programıyla bir anneyi daha evladına kavuşturdu.