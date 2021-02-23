Ev ve mutfak eşyaları sektörü, ‘Latin Amerika’ya açılıyor

Ev ve mutfak eşyaları sektörünğn, Latin Amerika’ya yönelik sanal ticaret etkinliği başladı.
Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği Başkanı Burak Önder, sektör olarak sürdürülebilir ihracata odaklandıklarını söyledi. Türkiye’den 25 üretici firma, 17 Latin Amerika ve Orta Amerika ülkesinden 45 alıcı ile ‘Evsid Connect’ sanal etkinliği ile ihracat için buluştu. 5 gün sürecek olan etkinlikte toplamda 326 ikili iş görüşmesinin gerçekleşmesi hedefleniyor.
Bölge ülkelere ihracat yüzde 61 oranında arttı
Ev ve mutfak eşyaları sektörünün Latin Amerika’ya gerçekleştirdiği ihracat rakamlarını detaylandıran Önder, “2015’ten bu yana Türk ev ve mutfak eşyaları sektörü olarak Orta ve Latin Amerika bölgelerinde ihracatımızı ortalamada yüzde 62 oranında artırdık. Bu yıllar içerisinde Brezilya’da yüzde 61, Meksika’da yüzde 54, Kolombiya’da yüzde 220, Panama’da yüzde 230, Dominik’te yüzde 342 ve Ekvator’da yüzde 350’nin üzerinde büyüme başarısı gösterdik” dedi.Türkiye’nin Bogota Büyükelçisi Ece Öztürk ise “Türkiye’nin salgın dönemindeki başarılı grafiği beni gururlandırıyor. Diplomasinin birinci ayağı artık ticaret. Her sektörde ürettiğimiz ve ihracata konu olan ürünlerimizin fiyat kalite dengesinin yüksek olması çok önemli. Gurur duyulacak mallar sunabilmemiz doğrudan ülke imajımızı etkiliyor. Latin Amerika’da bu özellikler tercih açısından olumlu etki bırakıyor. Kolombiya bağlantı noktası olmayı hak eden bir ülke. Nüfus açısından bölgenin en büyük üçüncü, ekonomik büyüklük açısından ise dördüncü en büyük ülkesi. Burak Başkanımın söylediği gibi bölgeye orta ve uzun vadede bakmak çok doğru bir yaklaşım” dedi.