Excalibur ile Valorant Turnuvası başladı

Oyun dünyasının en popüler Valorant turnuvalarından olan Reflex Masters by NVIDIA şimdi Excalibur sponsorluğunda yapılıyor. 15-30 Ocak tarihleri arasında herkesin katılımına açık olan turnuva tüm Valorant tutkunlarını bir araya getiriyor.
Mücadeleye katıl, kazanmaya başla
İlk elemede 9 takımın yarıştığı ve Overwatch isimli takımın birinci olduğu turnuvanın 2’nci elemesi 18-19 Ocak, 3’üncü eleme ise 21-22 Ocak tarihlerinde olacak. Yarışmacıların 2’nci ve 3’üncü elemelerden dilediğine katılım sağlayabileceği turnuvada 64 takım arasından ilk 4’e giren 29-30 Ocak günü düzenlenecek canlı finallere katılmaya ve 17 bin 500 TL’lik ödül havuzundan yararlanmaya hak kazanabilecek.Ünlü fenomen ‘Kendine Müzisyen’in sunacağı finalde katılımcıları ve izleyicileri bir çok sürpriz bekleyecek. Kıyasıya rekabetin yaşanacağı “Valorant Reflex Masters” by NVDIA & EXCALIBUR turnuvasında katılımcılar Valorant hesabını eşleştirip, takımını oluşturarak ve açık elemelerden istediğine katılım sağlayabilecek. Açık elemelerde grubunda 64 takım arasından ilk 4’e girenler finallere katılıp 17 bin 500 TL’lik oyun havuzundan ödül kazabilecek.