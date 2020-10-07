Eyüpsultan Belediyesi Dil Evi’nde eğitimler başladı

Eyüpsultan’da gençlere ve çocuklara yabancı dil eğitimi verilmek üzere Düğmeciler Mahallesi’nde açılan Dil Evi’nde eğitimler kademeli olarak başladı.
Eğlenerek yabancı dil öğreniyorlar
Düğmeciler Mahallesi’nde bulunan Dil Evi’nde öğrenciler, birbirinden farklı oyunlar oynayıp, etkinlikler yapıp, film izleyip, şarkı söyleyerek İngilizce ve Arapça öğreniyor. Ücretsiz olarak eğitimin verildiği Dil Evi’nde öğrenciler kalem ve defterden uzak dört duvara sığmayacak bir eğitim modeli ile İngilizce’yi ve Arapça’yı görerek, yaşayarak severek ve eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşıyor. Konuşabilecekleri, tartışabilecekleri ve müzakere edebilecekleri bir ortamda pratik yapan öğrenciler, aynı zamanda konuştukları konular üzerine eğlenceli oyunlar oynayıp, karaoke yaparak ve filmler izleyerek dillerini geliştiriyorlar.