Eyüpsultan Belediyesi Dil Evi’nde eğitimler başladı

Eyüpsultan’da gençlere ve çocuklara yabancı dil eğitimi verilmek üzere Düğmeciler Mahallesi’nde açılan Dil Evi’nde eğitimler kademeli olarak başladı.

Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından gençlere ve çocuklara yabancı dil eğitimi verilmek üzere Düğmeciler Mahallesi’nde açılan Dil Evi’nde eğitimler kademeli olarak başladı. Pandemi nedeniyle maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde hizmet veren Dil Evi’nde İngilizce ve Arapça eğitimleri veriliyor. Kontenjanın yarısı kadar öğrenci alan Dil Evi’nde üç seans şeklinde Arapça sınıfında yetişkinlere, üniversitelilere ve 5. Sınıf öğrencilerine, İngilizce sınıfında ise 2 lise ve 1 ortaokul sınıfının eğitimleri başladı. Şu an için sadece 2 sınıfın eğitimlerini hafta sonu başlatan Dil Evi, ileri ki günlerde hafta sonu diğer sınıflarını da aktifleştirerek ilkokul, ortaokul sınıflarını da başlatacak. En son hafta içi sınıflarının da açılması hedefleniyor.

Eğlenerek yabancı dil öğreniyorlar

Düğmeciler Mahallesi’nde bulunan Dil Evi’nde öğrenciler, birbirinden farklı oyunlar oynayıp, etkinlikler yapıp, film izleyip, şarkı söyleyerek İngilizce ve Arapça öğreniyor. Ücretsiz olarak eğitimin verildiği Dil Evi’nde öğrenciler kalem ve defterden uzak dört duvara sığmayacak bir eğitim modeli ile İngilizce’yi ve Arapça’yı görerek, yaşayarak severek ve eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşıyor. Konuşabilecekleri, tartışabilecekleri ve müzakere edebilecekleri bir ortamda pratik yapan öğrenciler, aynı zamanda konuştukları konular üzerine eğlenceli oyunlar oynayıp, karaoke yaparak ve filmler izleyerek dillerini geliştiriyorlar.