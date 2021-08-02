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Eyüpsultan Belediyesi’nden yangınla mücadele için basınçlı su tankeri desteği

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Eyüpsultan Belediyesi, orman yangınlarına müdahalede görev yapmak üzere, üzerinde tazyikli su sıkma sistemi bulunan su tankerini Antalya’ya gönderdi.

Eyüpsultan Belediyesi’nden yangınla mücadele için basınçlı su tankeri desteği
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Eyüpsultan Belediyesi, orman yangınlarına müdahalede görev yapmak üzere, üzerinde tazyikli su sıkma sistemi bulunan su tankerini Antalya’ya gönderdi.

Eyüpsultan Belediyesi konu ile ilgili olarak AFAD ile iletişime geçti. Ardından, orman yangınları ile mücadelede destek olmak amacıyla, belediye bünyesinde bulunan ve yangın söndürmede kullanılabilecek özelliklere sahip su tankerini personeliyle birlikte Antalya’ya gönderdi.

8 ton su alıyor çabuk doluyor

Tanker ile yangın söndürebilirken 8 ton da su alabildiği, vakumlu su aldığı için dolumunun vakit kaybetmeden çabuk gerçekleştiği ifade edildi. Yüksek basınçlı su sıkma sistemi bulunan tankerin 100 metre tazyik istikameti bulunduğu da kaydedildi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken konu ile ilgili olarak, “Üzerimize düşen ne varsa yapacağız, bu zor günleri de hep birlikte aşacağız” dedi.
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