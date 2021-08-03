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Eyüpsultan İstihdam Merkezi, 3 Ayda 284 kişiyi iş sahibi yaptı

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Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in, seçim döneminde açıkladığı “5 yılda 5 bin istihdam” sözüyle, birçok kişiyi işe yerleştiren Eyüpsultan İstihdam Merkezi (ESİM), Eyüpsultanlı işsiz vatandaşlara umut olmaya devam ediyor.

Eyüpsultan İstihdam Merkezi, 3 Ayda 284 kişiyi iş sahibi yaptı
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Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in, seçim döneminde açıkladığı “5 yılda 5 bin istihdam” sözüyle, birçok kişiyi işe yerleştiren Eyüpsultan İstihdam Merkezi (ESİM), Eyüpsultanlı işsiz vatandaşlara umut olmaya devam ediyor.

Açıldığı günden bugüne yoğun bir şekilde çalışmalarına devam eden, iş veren ve iş arayan arasında köprü vazifesi gören Eyüpsultan İstihdam Merkezi, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında 284 kişiyi farklı sektörlerde işe yerleştirdi. Eyüpsultan İstihdam Merkezi Eyüpsultan’da ikamet eden ve iş arayan her vatandaşımıza hizmet veriyor.
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