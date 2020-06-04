Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa Belediyelerinden ortak çalışma

Eyüpsultan Belediyesi, komşu Gaziosmanpaşa Belediyesi ile yine bir ortak çalışmaya imza attı.
Önce, Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde başlattığı çalışmayla, 950 metre uzunluğunda, 8 metre genişliğindeki caddede mevcut asfalt zeminin sökülmesi işlemi ve ardından asfalt serimini gerçekleştirdi.
Asfaltlama işleminin tamamlanmasının ardından ise Gaziosmanpaşa Belediyesi ekipleri, Vardar Bulvarı üzerinde çizgi çalışmasına başladı. Çalışmada şerit çizgileri, yaya geçitleri ve park alanları çizimleri yapıldı.