Eyüpsultan Yaz Spor Okulları’nda basketbol turnuvası heyecanı yaşandı

Eyüpsultan Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği bu yıl 7 bin 300 öğrencinin 10 branşta eğitim aldığı Yaz Spor Okulları’nda turnuva heyecanı yaşanmaya devam ediyor.

Yaz Spor Okulları’nın bitimine az bir süre kala, farklı branşlarda düzenlenen turnuvalar, çocuklara turnuva deneyimi ve heyecanı yaşatırken, okulda aldıkları eğitimleri ve yeteneklerini de sergileme imkanı sunuyor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen futbol turnuvasının ardından bu kez de Yaz Spor Okulları’nda basketbol eğitim alan çocuklar için turnuva düzenlendi. Alibeyköy Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nin spor salonunda düzenlenen turnuvada basketbol kurslarına katılan 7 ayrı bölgeden 200 çocuk gruplar halinde birbirleriyle maç yaptılar. 11- 14 yaş aralığındaki çocuklar 5’er dakikalık periyotlar halinde yapılan maçlarda yeteneklerini sergilediler.

Turnuva öncesi Eyüpsultan Belediyesi Spor Kulübü U16 Kız Basketbol takımı gösteri maçı yaptı. Maçın hava atışını çocukların turnuva heyecanına ortak olan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken yaptı.

Çocuklarla birlikte gösteri maçını izleyen Başkan Deniz Köken, sporun her dalını müsabakalarla birlikte Eyüpsultan’da yaygınlaştırmak istediklerini vurgulayarak, "Okullarda ve mahallelerde basketbol, voleybol, tenis, karate, tekvando gibi branşların tamamını bu şehirde yaygınlaştıracağız. Olimpiyatlarda da gördük hiç ummadığımız branşlarda madalyalar aldık. Bu uzun vadeli bir çalışmayla oluyor. Bu sıcak havada nasıl heyecanla beklediklerini de görüyorsunuz. O zaman istek ve talep var ise biz de ona göre alt yapı oluşturacağız" dedi.