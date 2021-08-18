Eyüpsultan Yaz Spor Okulları’nda basketbol turnuvası heyecanı yaşandı

Eyüpsultan Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği bu yıl 7 bin 300 öğrencinin 10 branşta eğitim aldığı Yaz Spor Okulları’nda turnuva heyecanı yaşanmaya devam ediyor.
Turnuva öncesi Eyüpsultan Belediyesi Spor Kulübü U16 Kız Basketbol takımı gösteri maçı yaptı. Maçın hava atışını çocukların turnuva heyecanına ortak olan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken yaptı.Çocuklarla birlikte gösteri maçını izleyen Başkan Deniz Köken, sporun her dalını müsabakalarla birlikte Eyüpsultan’da yaygınlaştırmak istediklerini vurgulayarak, "Okullarda ve mahallelerde basketbol, voleybol, tenis, karate, tekvando gibi branşların tamamını bu şehirde yaygınlaştıracağız. Olimpiyatlarda da gördük hiç ummadığımız branşlarda madalyalar aldık. Bu uzun vadeli bir çalışmayla oluyor. Bu sıcak havada nasıl heyecanla beklediklerini de görüyorsunuz. O zaman istek ve talep var ise biz de ona göre alt yapı oluşturacağız" dedi.