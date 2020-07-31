Eyüpsultan’da 55 şehit ailesi için 55 kurban kesildi

Eyüpsultan Belediyesi, 15 Temmuz darbe girişimi ile terörle mücadele sırasında yaşamını yitiren 55 şehit asker ve polis için 55 küçükbaş kurban kestirdi.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Kurban Bayramı’nın birinci gününde şehitler için kurban kesimi bu yıl da devam etti. Belediye tarafından bu yıl 55 şehit için kurban kesildi. 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında şehit olan Eyüpsultanlı Cemal Demir, Erkan Pala ve Yunus Emre Ezer ile terörle mücadelede yaşamını yitiren şehit asker ve polisler için Kurban Bayramı’nın birinci günü bayram namazından hemen sonra Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in de katılımı ve vekaleti ile 55 küçükbaş kurban kesildi. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Bu yılda 55 şehit ailemizin adına kurbanlarımızı kestik. Aileleri geldi. Allah kabul etsin. Allah ülkemize dirlik beraberlik ihsan etsin diliyorum” dedi.

"Her yıl bu kurban çocuklarımızın adına kesiliyor, memnun oluyoruz”

Oğlu için kesilen kurbandan dolayı memnun olduğunu kaydeden şehit babası Cemal Vardar, “1994 yılında Şırnak’ta çatışarak şehit düşüyor. Normal askerliği bitmişti. 1994 yılında ilk uzatma bunlara vurdu. Bitimine 15 gün vardı. Ben taksi şoförüyüm. O zaman yaşım daha da gençti. Durakta beklerken bir askeri araç geldi. Meğerse benim çocuğumun şehit haberi geldi. Ondan sonrasını zaten hatırlamıyorum. Her yıl bu kurban çocuklarımızın adına kesiliyor ve biz o kadar memnun oluyoruz” şeklinde konuştu.

Eyüpsultan Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü İmaret ve Aşevi’nde kesilen kurbanların etleri paketlenerek, ilçede ikamet eden 55 şehit ailesine teslim edilecek.