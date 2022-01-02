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Eyüpsultan’da aç kalan domuz şehir merkezine indi

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Eyüpsultan’da aç kalan domuz yemek aramak için yerleşim alanına kadar indi. Havanın soğumasıyla birlikte yiyeceksiz kaldığı düşünülen domuz, çöp konteyneri civarında karnını doyururken görüntülendi.

Eyüpsultan’da aç kalan domuz şehir merkezine indi
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Eyüpsultan’da aç kalan domuz yemek aramak için yerleşim alanına kadar indi. Havanın soğumasıyla birlikte yiyeceksiz kaldığı düşünülen domuz, çöp konteyneri civarında karnını doyururken görüntülendi.

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Olay, geçen hafta Eyüpsultan Göktürk Hz. Osman Civarında gece saatlerinde meydana geldi. Sokak üzerinden gelen sesleri duyan bir vatandaş balkona çıktığında yaban domuzun olduğunu gördü. Ormanda yiyecek bulmakta zorlandığı için şehir merkezine indiği düşünülen yaban domuzu, bir süre dolandıktan sonra çöp konteynerinin yanındaki yiyecek atıklarıyla karnını doyurmaya çalıştı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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