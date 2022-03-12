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Eyüpsultan’da çocukların kar sevinci

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İstanbul’da aniden bastıran kar yağışı Eyüpsultan’ı beyaza bürüdü. Sokağa çıkan çocuklar ise kartopu oynayarak, gönüllerince eğlendi.

Eyüpsultan’da çocukların kar sevinci
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İstanbul’da aniden bastıran kar yağışı Eyüpsultan’ı beyaza bürüdü. Sokağa çıkan çocuklar ise kartopu oynayarak, gönüllerince eğlendi.

İstanbul’da akşam saatlerinde bastıran kar yağışı çocukları sevindirdi. Eyüpsultan’da ortalık beyaza bürününce çocuklar kendilerini sokağa attı. Yakınlarıyla kar topu oynayan çocuklar doyasıya eğlendi. Araçların üzerindeki kar yığınlarını toplayarak birbirlerine atan çocuklar karın tadını çıkardı.

Kar yağdığına sevindiğini söylediğini söyleyen Duru Aydemir, "Çok güzel. Kuzenlerimle kartopu oynuyoruz" dedi.

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