Eyüpsultan’da El Emeği Ürünleri Festivali’ne yoğun ilgi

Eyüpsultan’da El Emeği Ürünleri Festivali’nin 3’üncüsü başladı. 3 gün sürecek ve Zal Mahmut Paşa Külliyesi’nin önünde gerçekleşen festival ilk günden yoğun ilgi gördü.
Evde el emeğiyle üreten ve ekonomik anlamda herhangi bir geliri olmayan kadınların el emeklerinden oluşan ürünlerin sergileneceği Eyüpsultan’da El Emeği Ürünleri Festivali’nin 3’üncüsü düzenlendi. 3 gün sürecek ve Zal Mahmut Paşa Külliyesinin önünde gerçekleşen festival, ilk günden yoğun ilgi gördü. Festivalde 19 mahalleden, 74 kadının yaptığı el emeği göz nuru eserler yer alıyor.
“74 tane hanımefendilerin el emeğini burada vatandaşlarımıza buluşturuyoruz”
“Genç kızlar çeyiz için tercih ediyorlar”
Çeyizlik eşya satan Fatma Orhan, “Satışlar daha yeni başladı ama koronadan önce daha iyiydi. Genç kızlar çeyiz için tercih ediyorlar. Havlular, pikeler bir sürü ürün alıyorlar buradan. Allah başkanımıza zeval vermesin. İstanbul’a geldikten sonra belediyenin mağazasına da, festivallere de böyle şeyler yapıyorum” diye konuştu.
“Kendi ihtiyaçlarımı kendim gideriyorum”Festivalde stant açan Nurcan Koçak, “Uzun zamanlardan beri bu işi yapıyorum. Satış amaçlı dört yıldır yapıyorum. Belediye başkanımıza bize sunduğu şeylerden beri ESMEK mağazamızda ürünlerimiz satılıyor. Lif örüyorum, toka yapıyorum, patik yapıyorum. Kazancım güzel, çevremde geniş güzel satış yapıyorum. Kendi ihtiyaçlarımı kendim gideriyorum ve çocuklarımın ihtiyaçlarınıda” ifadelerini kullandı.