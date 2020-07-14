Eyüpsultan’da engelli öğrencilere özel atölye çalışması

Eyüpsultan Belediyesi, pandemi dolayısıyla eğitimlerine ara veren engelli öğrencilere özel bir gün yaşattı.
Dramadan çiçek aranjmanına çeşitli faaliyetler yaptılar
Engelli öğrencilerin motivasyonunu artırmak amacıyla atölye çalışmaları düzenlendi. Güzel bir gün geçiren öğrenciler rehabilite amaçlı çiçek aranjmanı, drama eğitimi aldılar. Bunun yanında müzik atölyesinde enstrüman çalarak eğlenceli dakikalar yaşadılar. Ayrıca doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı bulan öğrenciler hocaların eşliğinde çiçek dikimi ve sebze üretim çalışmalarını yerinde görerek deneyimlediler. Mutlulukları gözlerinden okunan öğrenciler açık havada böyle bir etkinlik organize ettikleri için öğretmenlerine teşekkür ettiler. ESER’li öğrenciler belirli aralıklarla atölye çalışmalarına katılabilecek.