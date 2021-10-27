Eyüpsultan’da Güzeltepe Kavaklı Sokak Parkı açıldı

Eyüpsultan’da yapılan Güzeltepe Kavaklı Sokak Parkı Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in katılımıyla düzenlenen törenle açıldı.

Eyüpsultan Belediyesi daha yeşil bir Eyüpsultan için ilçeye yeni parklar kazandırmaya devam ediyor. İlçe genelinde yapılan çalışmalarla yeşil alanları artırıyor, çocukların ve vatandaşların kullanımı için, ihtiyaç bulunan yerlere yeni parklar yapıyor.

Son olarak Güzeltepe’de yapılan Güzeltepe Kavaklı Sokak Parkı Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in katılımıyla düzenlenen törenle açıldı. Tören sihirbaz gösterisiyle başladı. Ardından Mehter Takımı konser verdi.

“Bulduğumuz her uygun alana parklar yapmaya çalışıyoruz”

Törende konuşan Başkan Deniz Köken, "Burası yamaçtı, taş, toprak, molozlar vardı. Mahalle sakinleri bana sosyal medyadan burasıyla ilgili mesajlar attılar. Hemen bu alanla ilgili çalışmaya başladık. Muhtarımız da geldi, öngörüde bulundu, burası olur dedi. Ondan sonraki süreçte çalışmamızı tamamlayarak parkı bitirdik. Mahalle sakinlerimiz kendileri talep ettikleri için buraya sahip çıkarlar. Genelde yamaçlık olan bu bölgede düzlük bir alan, bir park olması güzel oldu. Bulduğumuz her uygun alana parklar yapmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar 23 civarında park yaptık. 8 parkımız da açılış aşamasında" dedi.

“Eyüpsultan belediyesi parklara çok ciddi önem veriyor”

Güzeltepe Mahalle Muhtarı Ulaş Fidan ise, "Mahallemizde Eyüpsultan Belediyesi tarafından yapılan 9 adet parkımız vardı. Bu parkla birlikte 10 oldu. Eyüpsultan Belediyesi parklara çok ciddi önem veriyor. Park Bahçeler Müdürlüğü diğer parklarımızın da zemininden, oyun gruplarına, spor gruplarına kadar bütün her yerini yeniledi. Sayın Deniz Başkanımıza, Park Bahçeler Müdürlüğü’ne, Fen İşleri Müdürlüğü’ne çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra çocuklar için daha güzel alanlar yapmak istiyoruz. Umuyoruz ki parkımıza aileler sahip çıkacak. Parkımız Güzeltepe’ye, çocuklara hayırlı olsun diyoruz" şeklinde konuştu.

Sonrasında ise Başkan Deniz Köken törene katılan çocuklarla birlikte kurdele keserek parkın açılışını gerçekleştirdi.

Açılış töreninin ardından parkta bulunan çocuklara hediyeler verildi.

Parkta çocuk oyun alanı, fitness alanı ve piknik masaları var

Eyüpsultan Belediyesi tarafından yapılan Güzeltepe Kavaklı Sokak Parkı 235 metrekare sert zemine sahip. 126 metrekare yeşil alanı olan parkta çocukların ve vatandaşların kullanımı için çocuk oyun alanı, fitness alanı ve piknik masaları bulunuyor.