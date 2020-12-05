Eyüpsultan’da hafta sonu pazarlarının günü değişti

Korona virüs tedbirleri kapsamında Eyüpsultan’da hafta sonu cumartesi ve pazar günleri kurulan pazarların günlerinde değişiklik yapıldı.
İstanbul Valiliğince yayınlanan yeni kısıtlama ve tedbirler kapsamında; hem vatandaşın hem de pazar esnafının mağduriyet yaşamaması için hafta sonu kurulan pazarların günleri şu şekilde değiştirildi:"Cumartesi günü kurulan Güzeltepe Cumartesi Pazarımız 8 Aralık Salı günü, Cumartesi günü kurulan Yeşilpınar Cumartesi Pazarımız 11 Aralık Cuma günü, Pazar günü kurulan Akşemsettin Pazar Pazarımız 7 Aralık Pazartesi günü, Pazar günü kurulan Alibeyköy Merkez Pazarımız 7 Aralık Pazartesi günü, Pazar günü kurulan Göktürk Sosyete Pazarımız 7 Aralık Pazartesi günü kurulacaktır."