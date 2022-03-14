banner4556

Eyüpsultan’da kardan kadına makyaj yaptılar

banner4664

İstanbul’da 4 gün boyunca etkili olan kar yağışını fırsat bilen Birsen Pala, evinin önünde kardan kadın yaptı. Kardan kadına makyaj yapan Pala, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

Eyüpsultan’da kardan kadına makyaj yaptılar
banner4583
banner4336

İstanbul’da 4 gün boyunca etkili olan kar yağışını fırsat bilen Birsen Pala, evinin önünde kardan kadın yaptı. Kardan kadına makyaj yapan Pala, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

İstanbul’da 4 gün boyunca etkili olan kar yağışı sonrası bu durumu fırsata çeviren Birsel Pala, Eyüpsultan’da oturduğu evin bahçesine kardan kadın yaptı. Pala, kardan kadına kendi makyaj malzemelerini kullanarak makyaj da yaptı. Birsel Pala, renkli görüntülerin yaşandığı anları cep telefonu kamerası ile kaydederek sosyal medyada paylaştı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bilecik derbisinin kazananı Bilecikspor oldu
Bilecik derbisinin kazananı Bilecikspor oldu
  1. BİLECİK

banner3841

banner4665

banner4578

banner4349

banner4666