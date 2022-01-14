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Eyüpsultan’da kentsel dönüşüm alanında yıkım başladı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Eyüpsultan Belediyesi’nin işbirliği ile ilçede Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yıkıma başlanıldı.

Eyüpsultan’da kentsel dönüşüm alanında yıkım başladı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Eyüpsultan Belediyesi’nin işbirliği ile ilçede Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yıkıma başlanıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Eyüpsultan Belediyesi’nin işbirliği ile İslambey Mahallesi Dirim Sokak’ta Kentsel Dönüşüm Projesi’ne başlanıldı. 826 hak sahibi, 394 bağımsız birimin bulunduğu kentsel dönüşüm alanında, çoğunlukla uzlaşma sağlanarak binaların yıkım süreci başlatıldı.

"Bu riskli yapıyı vatandaştan izin alarak yıkımına başladık"

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Yıkıma başlanılan alanda konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Sorunlu bir bölge. Vatandaşların iki türlü mağduriyeti var. Zemin, bina kötü ve hisseler çok fazla, hepsini bir araya getirmek zordu. Bu konuya bakanlığımızı dahil etmesek çözmemiz mümkün değildi. O yüzden 394 tane vatandaş var burada. 222 tanesinin imzası alındı. Bu riskli yapının vatandaştan izin alarak yıkımına başladık. İnşallah komşularımızın başka bir yere gitmeden, tekrar güzel binalarda bir arada olabileceğimiz güzel bir dönüşüm” açıklamasında bulundu.

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