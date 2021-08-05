Eyüpsultan’da ormanlarda denetimler sürüyor

Türkiye’nin pek çok yerinde orman yangınlarının çıkmasının ardından İstanbul’da alarma geçildi. Kemerburgaz ormanlarında yangın çıkma tehlikesine karşı drone destekli denetimler devam ederken, denetimlere atlı polisler de katıldı.

Türkiye’nin pek çok yerinde çıkan ve büyüyen yangınlar nedeniyle İstanbul da alarma geçti. İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde bulunan Kemerburgaz Kurt Kemeri Piknik Alanı’nda drone ve atlı polislerle denetimlere devam ediliyor. Eyüpsultan Belediyesi’ne drone ve atlı polislerin yanında emniyet güçleri, itfaiye görevlileri ve Arama Kurtarma Ekipleri de denetimlerde hazır bulundu. Ekipler herhangi bir yangın çıkma tehlikesine karşı çalıştı.

Kemerburgaz ormanlarında yapılan denetime katılan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, denetimlerin 24 saat boyunca sürdüğünü belirtti.

“Meteoroloji, ‘kuraklık ve yangın tehlikesi geçmiştir’ diyene kadar denetime devam”

Güneyde çıkan yangınların ardından tedbirleri arttırdıklarını söyleyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Ormanlarda piknik alanlarımız çoktu. Onları yasakladık ama gizli piknik yapma ihtimalleri yüksek, birazcık sabretmeleri gerektiğini istirham ediyorum. Hem jandarmamız hem emniyet müdürlüğümüz hem itfaiyemiz hem Eyüpsultan Belediyesi olarak hem gündüz hem gece 24 saat nöbet tutuyoruz. Drone ile emniyetimiz havadan kontrol ediyor. Atlı polislerimiz ormanın içinde araçların giremediği yere kadar girip oralarda incelemelerde bulunuyorlar. Biz şu anda önlem alıyoruz. Meteorolojinin kuraklık ve yangın tehlikesi geçmiştir diyene kadar bizim bunu devam ettirmemiz lazım. Kırılmış bir cam parçasının bile bu sıcakta alev çıkartmayacağının garantisi yok” dedi.