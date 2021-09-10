Eyüpsultan’da semt pazarında balık denetimi

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Denetim Ekibi ilçede kurulan pazarlarda balık denetimlerini sürdürüyor.
Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Denetim Ekibi, ilçede kurulan İslambey Kapalı pazar yerinde balık denetimi gerçekleştirdi. Denetim ekipleri, pazarlarda vatandaş sağlığını korumak amacıyla denetimler yaparken bir yandan da satılan balıkların standartlara uygun olup olmadığını kontrol etti. Balık denetiminde tezgahlar dikkatle incelendi. Tezgahlarda balıkların standartlara uygun olduğu görüldü.
Pazara gelen vatandaşlar ve esnaf denetimlerden memnun kaldı
Pazara balık almak için gelen Şaheser Polat, denetimlerden memnun olduğunu söyleyerek, "Son 2 haftadır balıklar çok iyi denetimlerden memnunuz. Denetim yapıldığını ben fark etmedim. Komşularıma soruyorum herkes bu denetimlerden memnun" dedi.
10 yıldır balık tezgahında esnaflık yapan Mustafa Çiçek ise standartlara uygun olarak tezgahına balık getirdiğini ifade ederek, "Denetimler yapılıyor biz bundan memnunuz. Bütün tezgahlara da yapılmasını istiyoruz. Şu ana kadar tezgahımda bir sorun çıkmadı" şeklinde konuştu.