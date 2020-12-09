Eyüpsultan’da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi yakalandı

Eyüpsultan’da bir adrese düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve bahçede yetiştirilen kenevir bitkisi ele geçirildi. Evde yapılan aramalar ve uyuşturucu maddelerin bulunduğu anlar kameraya yansırken operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Evden satış yaptılar, tam teçhizat yakalandılarYapılan aramalarda 3’er ve 4’er gramlık paketler halinde toplam 900 adet fişek olarak tabir edilen satışa hazırlanmış paketler içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Dolaplarda ve valiz içerisine paketlenmiş vaziyette toplam 11 kilo 170 gram Mariuhanna, 3 adet uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan hassas terazi, 2 adet uyuşturucu madde poşetlerinin ağzının kapatılmasında kullanılan ısı makinası, 1 adet uyuşturucu madde poşetlerinin vakumlanması maksadıyla kullanılan vakumlama makinası ele geçirildi. Şüpheli B.B. ve K.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Öte yandan evde ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve bahçede yetiştirilen kenevirler kameraya yansıdı.