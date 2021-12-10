Eyüpsultan’ın en güzel dünya şampiyonu

Bir kanarya sevdalısı olan Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli olan 50 yaşındaki Suat Budak’ın yetiştirdiği Harlequin cinsi kanaryası dünya şampiyonu oldu.

Yaklaşık 15 yıldır kanarya yetiştiriciliği yapan, bu işe gönül veren Budak, 28 Kasım - 5 Aralık tarihleri arasında CNR’da düzenlenen 1st Intercontinental 69 COM World Show yarışmasında Harlequin Tepesiz Dişi Kanarya kategorisinde 1. oldu. Kuş yetiştiriciliğine saka ile başlayan sonrasında muhabbet kuşu ile devam eden Suat Budak, hobi olarak başladığı kuş yetiştiriciliğini artık profesyonel olarak yapıyor. Bugüne kadar birçok yarışmaya katılan, Atatürk Kupası, Cumhuriyet Kupası gibi yarışmalarda farklı dereceler alan Budak’ın birbirinden güzel renklere sahip 40 kanaryası var.

92 puan alarak şampiyon oldu

Son olarak Harlequin kategorisinde dünya şampiyonluğunu kazan Suat Budak, “Bu yarışmada her kuş farklı kategorilerde değerlendiriliyor ve her kuşun hakemi de farklıdır. Benim katıldığım Harlequin kategorisinde üç renk olması gerekiyor. Hakemler üç rengin sabit olup olmadığına, kuşun duruşuna, boyuna, tüylerine, vücut, göğüs ve kanatlarına bakarak puan veriyorlar. Benim kanaryam toplamda 92 puan alarak kendi kategorisinde birinci oldu” diyor.

“Şampiyona 2 bin lira teklif ettiler vermedim"

Kanaryaların fiyatlarının 70 TL’den başlayarak 3 bin liraya kadar çıktığını ifade eden Budak, “Bendeki kanaryaların en pahalısı 850 TL civarında. Yarışmada birinci olan kanaryama 2 bin lira teklif ettiler ama kabul etmedim. Onun değeri parayla ölçülmez, hem ondan daha çok şampiyon yavrular alacağım” dedi.