Eyüpsultan’ın Genç Şampiyonu, Türkiye’ye kupayla döndü

Eyüpsultan’ın en genç şampiyonu Efe Okur, dünyanın en zor parkurları arasında yer alan Bulgaristan’ın Selvievo pistinde 3.’lük kupasını almayı başardı.

Ülkemizin genç yetenekleri arasında yer alan 8 yaşındaki Efe Okur, bu sene pandemi nedeniyle Doğu Avrupa şampiyonalarına katılamadı. Bulgaristan ve Romanya’da düzenlenen son 3 yarışa özel izinle giren Efe Okur, 65cc Motocross dalında daha önce kimsenin yapamadığını yaparak Bulgaristan Selvievo’da 3.’lük kupasını Türkiye’ye getirerek büyük bir başarıya imza attı.

Efe Okur “Pandemiden dolayı çalışamadık. Yurt dışına ilk yarışımda rakiplerimin çok iyi olduğunu görünce Volkan Özgür ve babam ile yurt dışında kalıp antrenman yapmaya karar verdik. Her gün farklı yerlerde antrenmanlar yaparak elimden geleni yapmaya çalıştım. 3.’lük kupasını aldığım için çok mutluyum. Önümüzdeki sene daha zor geçecek, üzerimdeki yük daha büyük. 2021 için sponsor destekleri çok önemli, sponsor olmadan sadece ailemin desteği ile yurt dışındaki rakiplerim ile aynı seviyede olmak çok zor. Türkiye’ye daha çok kupa getirmek için elimden geleni yapacağım. SS100 motosport takımına ve beni destekleyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’e çok teşekkür ederim” dedi.