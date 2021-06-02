Eyüpsultanlı atlet Fadime Ayazma, Bursa’dan üçüncülükle döndü

Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası, Bursa’nın Orhangazi ilçesinde yapıldı. Yarışmaya katılan Eyüpsultanlı atlet Fadime Ayazma 5 bin metrelik parkurda ter dökerek 3.’lük elde etti.Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Orhangazi ilçesinde gerçekleştirilen yarışa, 20 yaş altı ve büyükler kategorilerinde yaklaşık 300 atlet katıldı. Yarışmaya katılan Eyüpsultanlı atlet Fadime Ayazma 5 bin metrelik parkurda ter dökerek 3.’lük elde etti. 20 yaş altı kategoride üçüncü olan Ayazma ve Balkan Şampiyonu olan Tuğçe Özkan ise 15 Temmuz’da Estonya’da yapılacak olan Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.