Eyüpsultanlı gençler Kefken Kış Kampı’nda doyasıya eğlendi

Eyüpsultan Belediyesi’nin, 11’inci ve 12’inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlediği Kefken Tematik Kış Kampı’nda gençler unutamayacakları bir kamp deneyimi yaşadılar.

Eyüpsultan Belediyesi, 11’inci ve 12’inci sınıf öğrencilerine yönelik kamp etkinliği düzenledi. Erkek ve kız öğrenciler için iki farklı tarihte düzenlenen, iki gece üç gün süren kampa 61 erkek 56 kız öğrenci katıldı. İlk olarak 15 - 17 Kasım tarihleri arasında erkek, 17 - 19 Kasım tarihleri arasında ise kız öğrencilerin katıldığı kampta gençler gün boyu süren çeşitli etkinliklerde hem eğlendiler hem öğrendiler. Kampta güne sabah sporuyla başlayan öğrenciler kahvaltı sonrası futbol, voleybol, basketbol, masa tenisi, dart, badminton, okçuluk, akıl oyunları, satranç gibi aktiviteler gerçekleştirdiler. Yine öğrenciler için akşam saatlerinde genel kültür ve Eyüpsultan konulu, ödüllü bilgi yarışmaları düzenlendi. Boş vakitlerinde ise kampta bulunan dinlenme alanlarında arkadaşlarıyla sohbet eden öğrenciler kamptan birbirinden güzel anılarla ayrıldılar.

Öğrencilerden Enes Özdemir kampla ilgili düşünceleri şu sözlerle ifade etti: “Kamp gayet eğlenceli. Çok çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Diğer arkadaşlarımıza da gelmelerini tavsiye ederim. Burada çok iyi vakit geçiriyoruz. Eyüpsultan Belediyesi’ne de bizi buraya getirdiği için çok teşekkür ederim.”

Poyraz Eren isimli öğrenci de kampla ilgili: “Kamp çok hoşumla gitti. Çok güzel bir arkadaşlık ortamı var. Futbol oynuyoruz, basketbol oynuyoruz. Okçuluk, masa tenisi gibi etkinliklere katılıyoruz. İmkan olursa tekrar gelmek isterim. Belediye Başkanımız Deniz Köken’e bizim için böyle bir kamp organize ettiği için teşekkür ederim.” dedi.

Mehmet Sadrazam ise kampı çok sevdiğini belirterek; “Kampa arkadaşlarımla birlikte geldik, burada çok eğlendik. Buradan gayet mutlu ayrılacağız. Bir daha olsa bir daha geliriz. Hocalarımızla birlikte ok atma etkinliğine katıldık, çeşitli oyunlar oynadık. Futbol etkinliğinde ikinci olduk. Eyüpsultan Belediye Başkanımız Deniz Köken’e çok teşekkür ederiz.” şeklinde konuştu.

İlk defa kamp deneyimi yaşayan öğrencilerden Rümeysa Mirel Gümüş, kampta çok eğlendiğini belirterek şunları söyledi: “Daha önce hiç kamp tecrübem olmadı, ne olacak nasıl olacak hiçbir bilgim yoktu. Buraya geldiğimde çok stresliydim. Ama hiç umduğum gibi olmadı çok eğlendim, yeni arkadaşlarım oldu. Hep etkinlikler yaptık, çok eğlenceli geçti. Bu kadar eğleneceğimi, bu kadar güzel bir ortam olacağını hiç tahmin etmemiştim. Sabah erken kalkıyoruz kahvaltımızı yaptıktan sonra etkinliklere katılıp yürüyüşler yaptık, ok attık. Kamp bölgemiz çok güzel hem ormanın içinde hem deniz kenarında. 12. sınıf olduğum için zor bir dönemden geçiyorum, buraya geldim ve gerçekten çok güzel anlamlar kattı hayatıma.”

Kampta günlerinin çok güzel ve eğlenceli geçtiğini ifade eden 12. sınıf öğrencisi Meryem Naz Kütük, “Daha önce hiç kampa katılmamıştım, hepimiz için farklı bir deneyim oldu diyebilirim. Etkinliklerle zamanımız çok eğlenceli ve verimli geçti. Aynı zamanda YKS öğrencisi olduğumuz için kısa bir sürede olsa o stresli ortamdan uzaklaşmış olduk. Bize bu imkanı sunan Başkanımız Deniz Köken’e çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kampın dolu dolu geçtiğini söyleyen 12. sınıf öğrencisi Şule Sünnetçioğlu, ise duygularını şu sözlerle ifade etti: “Burada geçirdiğimiz üç gün boyunca çok eğlendik ve güzel zaman geçirdik. Sabah kahvaltısı sonrası hep birlikte yürüyüşler yaptık. El işi yapıp, akıl oyunları oynadık. Spor yapıp, ok attık, grup aktivitelerine katıldık. Açıkçası burada zaman durmuş gibi. Ara tatil döneminde kafamızı dinleyip, stres attık. Buradan güzel anılarla ayrılacağız.”