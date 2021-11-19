Eyüpsultanlı gençler Tam Bana Göre Festival’de

Eyüpsultan Belediyesi, gençler için düzenlenen Tam Bana Göre Festival’de Belediye Gençlik standıyla yerini aldı.

Ankara’da, Başkent Millet Bahçesi’nde 16 - 21 Kasım tarihleri arasında altı gün boyunca sürecek festivale Eyüpsultan Belediyesi Bilişim Kodlama Drone Teknolojileri ve Astronomi Uzay Bilimleri Atölyeleri ile katıldı. Stantta, Eyüpsultan Belediyesi Robot Okulu’nun Teknofest Yarışması’nda Biyoteknoloji İnovasyon Kategorisi Final Raporu’nda Türkiye ikincisi, finalde ise Türkiye dördüncüsü olduğu projeler sergileniyor. Gençlere yenilik katmak, eğlenceyi eğitimle taçlandırmak, unutamayacakları günler yaşamak için düzenlenen festivalde konserlerden özel konferanslara, söyleşilerden imza etkinliklerine, atölyelerden deneyim alanlarına birçok etkinlik düzenlenecek. Festivalde ayrıca sergi alanları, deneyim alanları, atölyeler, VR etkinlikleri, sertifikalı eğitimler, e-learning eğitimlerine giriş imkanı, etnospor, sürpriz yazarlarla söyleşiler, sahaflar ve yayıncılar, girişimcilikten edebiyata konferanslar, özel lezzetler ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen belediyelerin birbirinden ilginç standları bulunuyor.